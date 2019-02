Taloussanomat

Valmet Automotive aikoo aloittaa akkujen valmistuksen Salossa – luvassa yli 300 työpaikkaa

28.2. 12:54

Valmet Automotive aikoo aloittaa akkutuotannon vielä tänä vuonna Salossa.

Uudenkaupungin autotehtaastaan tunnettu Valmet Automotive suunnittelee akkujen suursarjatuotannon aloittamista Salossa.



Akkutehdas työllistää yhtiön arvion mukaan yli 300 henkilöä, joista toimihenkilöiden osuus on useita kymmeniä. Yhtiö aloittaa toimihenkilöiden rekrytoinnit mahdollisimman pian.



Tuotanto on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana. Tehdas tulisi Nokian matkapuhelinvalmistuksessa aiemmin käytettyihin tiloihin.



Valmet Automotiven tiedotteen mukaan Salon tehtaalla olisi tärkeä rooli yhtiön strategian toteuttamisessa, sillä tehtaalla on tarkoitus valmistaa merkittäviä määriä akkupaketteja autoteollisuuden toimijoiden tarpeisiin.