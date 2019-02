Taloussanomat

KKV vaatii Aurora Lainaa perääntymään – toimitusjohtaja: ”Ihmiset ansaitsevat toisen mahdollisuuden”

Toimitusjohtaja: ”Aurora Laina tarjoaa luottotiedottomille toisen mahdollisuuden”

Toimitusjohtajasta on saatavilla vain vähän tietoa