Taloussanomat

FIT Biotech asetettiin konkurssiin

28.2. 11:41

Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään antanut päätöksensä bioteknologiayhtiö FIT Biotechin asettamisesta konkurssiin, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Tämän viikon maanantaina FIT Biotech kertoi jättäneensä konkurssihakemuksen rahoitussopimuksen keskeydyttyä. Voimassa olevasta rahoitussopimuksesta huolimatta Alpha Blue Ocean ei ollut maksanut sopimuksen mukaisia 500 000 euron maksueriä marraskuun 12. päivän jälkeen, yhtiö kertoi.



Vuonna 1995 perustettu FIT Biotech on kertonut kehittävänsä ja lisensoivansa patentoimaansa GTU-vektoriteknologiaa (Gene Transport Unit) uuden sukupolven lääkehoitoihin. Yhtiö on soveltanut teknologiaa kehitysprojekteissaan, jotka ovat geeniterapia, geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Sovellusalueita ovat olleet esimerkiksi syövän geeniterapia ja tartuntataudit kuten hiv.



FIT Biotechin K-osakkeet ovat olleet listattuina Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla.