Teollisuuden luottamus laski helmikuussa

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkaisema teollisuuden luottamusindikaattori oli helmikuussa laskussa.Indikaattori heikkeni helmikuussa saldolukuun -2, kun tammikuun lukema oli +4. Pitkän ajan keskiarvo indikaattorille on +1.Rakennusalan luottamus vajosi niin ikään tässä kuussa. Indikaattorin uusin saldoluku on +8, kun tammikuun lukema oli +16. Rakennusalan luottamus on kuitenkin yhä selvästi tavanomaista vahvempaa, koska pitkän aikavälin keskiarvo on -6.Palveluyritysten luottamusindikaattori jatkoi helmikuussa nousussa. Saldoluku on nyt +19, kun se tammikuussa oli +14. Luottamuslukeman pitkäaikainen keskiarvotaso on +14.Vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldoluku heikkeni helmikuussa hieman. Saldoluku on nyt +5, kun viime kuun tarkistettu lukema oli +7. Vähittäiskaupan luottamus on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvoa (-1) vahvempaa.