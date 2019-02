Taloussanomat

TEM: Työn verotusta alas, leikkaus kotihoidontukeen, tukityöllistämistä

Työn verotusta alas

Tuettua työllistymistä

Kyllä perhevapaauudistukselle, ei saatavuusharkinnalle

Yleissitovuus syyniin

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) virkamiehet esittävät merkittäviä uudistuksia suomalaisille työmarkkinoille ja lainsäädäntöön. Ministeriön virkamiespuheenvuorossa otetaan suoraan kantaa moniin poliittisiin kysymyksiin ja ehdotetaan muun muassa kotihoidontuen enimmäiskeston lyhentämistä ja ulkomaisen työvoiman rekrytointiprosessin keventämistä.Virkamiespuheenvuorossa on otettu lähtökohtaisesti tavoitteeksi työllisyysasteen nostaminen lyhyellä aikavälillä eli tulevalla hallituskaudella 75 prosenttiin ja pitkällä aikavälillä 78 prosenttiin. Tavoitteiksi on määritetty myös työttömyysasteen painaminen alle viiden prosentin, työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen sekä työelämän kehittäminen.Ministeriön mukaan tavoitteisiin ei päästä pelkän talouskasvun avulla, vaan tarvitaan poliittisia toimia.Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti Suomen työmarkkinoita koskevan näkemyksensä tiistaina.Ministeriö haluaa muun muassa parantaa työnteon kannustimia niin, että työn vastaanottaminen on aina taloudellisesti kannustavampaa etuuksiin verrattuna.Virkamiehet esittävätkin työn verotuksen keventämistä. Kevennys kohdistuisi koko asteikkoon mutta painottuisi pieni- ja keskituloisiin.Verotuksen painopistettä esitetään siirrettäväksi työn verotuksista muihin veroluokkiin. Näistä erityisesti kiinteä omaisuus, kuten metsämaa ja vapaa-ajon asunnot, nähdään hyvänä verotuskohteena. Ministeriön mukaan kiinteä omaisuus on Suomessa varsin kevyesti verotettua, eikä sen kireämpään verottamiseen liittyisi merkittäviä negatiivisia sivuvaikutuksia.Ministeriö haluaa myös, että työpaikat ja työvoima kohtaisivat toisensa paremmin.Työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi ministeriö poistaisi asteittain asuntokaupan varainsiirtoveron. Veron poistaminen kannustaisi ministeriön mukaan asunnon omistajia muuttamaan itselleen paremmin sopivaan asuntoon ja kannustaisi muuttamaan työn perässä. Muutos maksaisi noin 700 miljoonaa euroa vuodessa, mitä voitaisiin ministeriön mukaan kompensoida esimerkiksi verottamalla omistusasuntoja pienellä prosenttiosuudella vuosittain tai korottamalla kiinteistöveroa.Yhtenä keinona työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi mainitaan myös markkinaehtoisen asuntotuotannon lisääminen kasvukeskuksissa.Ministeriö haluaisi vähentää rakenteellista työttömyyttä heikossa työmarkkina-asemassa olevien tuetun työllistymisen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat voisi työllistää työehtosopimuksen minimiä alemmalla palkalla niin, että erotus paikataan julkisin varoin. Näin vaikeasti työllistyviä ihmisiä saataisiin kiinni työelämään.Virkamiesarviossa myös esitetään työttömyysturvan suojaosan nostamista. Riskinä mainitaan tosin se, että se voi luoda kannustimen työskennellä mieluummin osa- kuin kokoaikaisesti.Ministeriö kehottaa myös toteuttamaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen, jolla sosiaaliturvaa yksinkertaistetaan ja kannustinloukkuja puretaan.Koulutuksen puolella ministeriö muun muassa kehottaa toimiin, joilla varmistetaan että koko ikäluokka suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Toisen asteen oppivelvollisuutta ei suoraan esitetä.Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa suoraan kantaa perhevapaauudistuksen puolesta. Ministeriö haluaisi lyhentää kotihoidontuen enimmäiskestoa ja antaa isille kiintiön perhevapaista. Tämän katsotaan parantavan naisten asemaa työelämässä.Tavoitteena on, että 2-vuotiaista lapsista yli 80 prosenttia osallistuisi varhaiskasvatukseen. Samalla varhaiskasvatus saisi lisärahoituksen ja varhaiskasvatusmaksuja alennettaisiin.Perhevapaauudistus kaatui tällä hallituskaudella keskustan vastustukseen.Ministeriö keventäisi ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen liittyvää sääntelyä. Raportissa kehotetaan selvittämään muun muassa saatavuusharkintaan liittyvät pullonkaulat. Ministeriön mukaan työvoiman saatavuusharkinnan hyötysuhde on kokonaisuuden kannalta vähäinen.Saatavuusharkinta on ollut viime vuosina poliittinen puheenaihe. Muun muassa kokoomus ja vihreät kannattavat saatavuusharkinnasta luopumista, kun taas SDP ja perussuomalaiset haluavat pitää siitä kiinni.Muutoksia kaivattaisiin ministeriön mielestä myös työehtosopimusjärjestelmään ja yleissitovuusjärjestelmään, jotta ne vastaisivat työmarkkinoiden tarpeita. Ministeriö esittää aloittamaan hankkeen, jossa selvitetään tarvittavat toimenpiteet. Virkamiesarviossa ei suoraan vaadita yleissitovuudesta luopumista.Tämän uudistuksen hyötyinä ministeriö näkee muun muassa yritysten välisen kilpailun tasapuolistumisen sekä joustavuuden lisääntymisen työmarkkinoilla. Riskinä mainitaan se, että työehdot voivat joissain tapauksissa myös heiketä.