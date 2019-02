Taloussanomat

”Ei ulosottomies helposti ryhdy 1 000–2 000 euron lainasta asuntoa realisoimaan”

Pikavipit otettu läheisten nimiin

Aurora Lainan verkkosivuilla hymyilee iloinen piirrosparivaljakko.On nuorekas mies, jonka olkapäällä kättään lepuuttaa toverillisesti harmahtavahiuksinen nainen. Molemmat yhtä hymyä. Poika ja äiti kenties?Alla lukee: ”Luottotiedot menneet? Ei haittaa!”.Kyseinen pikavippifirma putkahti Suomen markkinoille helmikuussa, julkisen myllytyksen saattelemana. Poikkeuksen muihin alan toimijoihin Aurorassa on sen malli, takaajalaina.Lainaa siis markkinoidaan luottotiedot menettäneelle, kunhan läheisistä löytyy maksukykyinen takaaja, jolla on omistusasunto. Ja jos pikavipin ottaja ei kykene suoriutumaan takaisinmaksusta, takaajan tulee maksaa velka takaisin.laissa luottotiedottomalle ei saa myöntää lainaa. Aurora Lainan mallissa rahat maksetaankin takaajan tilille. Tämä on herättänyt kritiikkiä.Muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV ja Takuusäätiö ovat ilmaisseet huolensa Aurora Lainan toimintamallista ja siitä, kuka on todellinen velallinen: pikavipin ottaja vai takaaja. KKV on myös pannut vireille selvityksen yhtiön pikavippimallista.– Aurora Laina on siitä poikkeus, että siinä on tämä takaajarooli. Yleensähän takaaja on sivuosassa ja astuu kuvioon vasta, kun tulee ongelmia. Tässä tapauksessa lainaa markkinoidaan maksukyvyttömille ja sen jälkeen sidotaan takaaja siihen lainaan, sanoo velkaantuneita auttavan Takuusäätiön kehitysjohtaja Minna Markkanen https://www.is.fi/haku/?query=minna+markkanen – Itse olen taipuvainen ajattelemaan, että tosiasiallinen velallinen tässä on takaaja. Ja sen takia velkoja voi käyttää kovempia velkomiskeinoja takaajaa vastaan, koska hän on ne rahat saanut.takaaja sitten sidotaan mukaan? Aurora Lainan verkkosivuilla lukee, että hakemuksen tehtyään lainanhakija saa linkin, joka pitää välittää takaajalle.Linkin kautta takaaja täyttää omat tietonsa, henkilöllisyys varmistetaan ja mikäli takaaja on sopiva, soitetaan hänelle Aurora Lainasta ja varmistetaan, onko kaikki kunnossa. Tämän jälkeen soitetaan vielä lainanhakijalle ja jos kaikki on ok, laina tulee ja nopeasti.Jos maksuja laiminlyödään, veloitetaan summa takaajalta. Jos tämäkään ei maksa, seurauksena saattaa olla maksuhäiriömerkintä molemmille tai pahimmassa tapauksessa oikeustoimet.Puhumatta nyt Aurora Lainasta, vaan ylipäätään pikavippien yleistymisestä, on uutisiin kantautunut toisinaan tapauksia, joissa perheenjäseniä, hyväuskoisia tai tietämättömiä ihmisiä on petkutettu ja heidän nimiinsä otettu isojakin summia vippejä.Markkanen kertoo huomanneensa työssään Takuusäätiössä aika ajoin petoksia, joissa pikavippiä on otettu toisen nimiin.– Kyllä meille jonkin verran petostapauksia tulee, ei kovin paljon tosin. Ohjaamme tällaisissa tapauksissa ihmisiä tekemään rikosilmoituksen. Esimerkiksi on käytetty lähipiirin pankkitunnuksia ja otettu lähipiirin nimiin lainaa, vaikkapa peliriippuvuustapauksissa, Markkanen sanoo esimerkkinä.– Tai sitten on otettu ymmärtämätön ihminen ja viety hänet pankkiin avaamaan nettitunnukset ja saatu jopa 100 000 euroa lainattua. Nykypäivänä niin voi käydä, jos on hallussa toisen henkilön pankkitunnukset tai tämä henkilö on tietämätön, yhdistettynä siihen, että pikalainayritysten prosessit ovat niin nopeita.– Toki rikoksentekijällä on aina itsellään vastuu, Markkanen sanoo.Takuusäätiössä neuvotaan aina tekemään rikosilmoitus petostapauksessa, mutta siihenkin saattaa siihen toisilla liittyä epäröintiä, jos petoksen tekijä on perheenjäsen.– Monesti ihmiset haluavat lähipiirilleen hyvää, niin siihen rikosilmoituksen tekoon on oma kynnys, Markkanen toteaa.mahdollisuus ja heikommassa asemassa olevien höynäyttäminen tuo mieleen kysymyksen, voiko joku vielä joutua takaajaksi sitä ymmärtämättään.

Voisiko kauhukuva olla sellainen, että tulevaisuudessa uutisoidaan tapauksesta, jossa joku hyvää hyvyyttään tai vajaata ymmärrystään suostuu takaajaksi ja vipin ottajan ollessa maksukyvytön, uhkaa kodin menetys?

Markkanen

Ihan niin pahalta tilanne ei Markkasen mielestä näytä.– Kyllähän meillä lainsäädäntö suojaa omistusasuntoa siltä, ettei sitä voi lähteä ulosmittaamaan helposti ihan pienestä summasta. Silloin 90-luvun laman aikaan takaajan asemat oli ihan hurjia ja kiinteistöjä myytiin pilkkahintaan, mutta lakihan on uudistunut. Ei ulosottomies kovin helposti ryhdy tällaisesta 1 000–2 000 euron lainasta asuntoa realisoimaan.– Mutta ainahan se on niin, että kun ruvetaan antamaan maksuhäiriöiselle lainaa, niin se voi ajaa lähipiirinkin taloudellisiin ongelmiin. Ja kun sidotaan lähipiiri mukaan, niin lähipiiri joutuu itsekin ongelmiin.Markkanen sanoo, että Takuusäätiön suositus on se, että kukaan ei lähtisi takaamaan kenenkään lainaa, varsinkaan pikavippien kaltaisia korkeakorkoisia luottoja.– Siinä menee pahimmassa tapauksessa oma talous kuralle. Vaikka moni tekisi sitä hyvää hyvyyttään, vaikkapa vanhempi yrittäisi maksaa lapsensa velkoja, mutta se mahdollistaa velkaongelmien syventymisen. Toivon, ettei uutta lainaa annettaisi lähipiirin avulla.toivoo kovempia poliittisia otteita pikavippimarkkinoiden suitsimiseen.– Hulluja vuosia ollaan eletty. Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon. Ennen, vanhaan pikavippiaikaan puhuttiin 100–200 euron lainoista, nyt mennään jo 60 000 eurossa, että keskituloiset eivät enää tahdo selvitä niistä.– Takuusäätiön näkökulmasta kehitys näyttää hullulta. Mitähän näemme seuraavaksi.