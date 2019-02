Taloussanomat

Ruotsin pankit haluavat asuntoyhtiöille luottorekisterin

Ruotsin pankkeja edustava yhdistys ehdottaa, että maassa otettaisiin käyttöön luottorekisteri asunto-osakeyhtiöille. Rekisterin listattaisiin asunto-osakeyhtiöiden luotot ja panttaukset.Omakotitaloista on jo Ruotsissa rekisteri, josta selviävät rakennuksiin kohdistuvat panttaukset.Pankkiyhdistys sanoo tiedotteessaan, että luotonanto asunto-osakeyhtiöille on yli kymmenkertaistunut 2000-luvulla ja on nyt lähes 1,1 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 104 miljoonaa euroa.Yhdistyksen mukaan asuntoyhtiöihin kohdistuvat panttaukset voivat tuottaa asunto-osakkeiden omistajille epätoivottuja yllätyksiä ja johtaa siihen, että he joutuvat maksamaan korkeita korkoja pankkilainoista.Myös Suomessa on keskusteltu viime vuosina paljon asuntoyhtiöiden ottamista yhtiölainoista ja niiden riskeistä asunnonomistajille.