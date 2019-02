Taloussanomat

Sähkönkulutus oli tammikuussa suurempi kuin koskaan

Suomen sähkönkulutus nousi tammikuussa uuteen ennätykseen, kertoo Energiateollisuus. Koskaan aiemmin ei ole kuukaudessa kulutettu yhtä paljon sähköä.Aiempi vuoden 2016 kulutusennätys rikkoutui kuukauden viimeisenä päivänä. Uusi ennätyslukema on 9335 gigawattituntia.Tammikuu oli kylmempi kuin edellisinä vuosina, ja lämpötilat vaihtelivat paljon.Osasyy on myös teollisuuden sähkönkäyttö, jota on nostanut hyvä taloussuhdanne. Tämä selittää vuoden 2016 kulutusennätyksen ylitystä.Uusi kuukausiennätys on 9 335 gigawattituntia.