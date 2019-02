Taloussanomat

Kuluttaja-asiamies varoittaa Viagogosta – jo 500 yhteydenottoa lippuvälittäjästä

Kuluttaja-asiamiehen mukaan lippujen hankkiminen Viagogon kautta voi olla riski.Yrityksen sivustolla on kuluttajien ilmoitusten mukaan muun muassa ollut harhaanjohtavaa tietoa tarjolla olevien lippujen määristä ja hinnoista, kuluttaja-asiamies kertoo tiedotteessaan.Kuluttajaviranomaisille on tullut kahden viime vuoden aikana noin 500 yhteydenottoa Viagogosta.Monille kuluttajille on tullut Viagogosta mielikuva, että se olisi virallinen lipunmyyjä. Se on kuitenkin lippujen jälkimarkkinapaikka, jonka kautta kuka vain voi myydä eteenpäin ostamansa lipun.Sivustolla ei kuitenkaan kerrota selvästi esimerkiksi sitä, millaisia rajoituksia lippujen ostamiseen ja käyttämiseen liittyy. Monissa tapahtumissa edellytetään, lipun käyttää se, joka lipun on ostanut.Ilmoitusten perusteella sivulla on myös ollut harhaanjohtavaa tietoa jäljellä olevien lippujen määrästä. Hinnoissa ei ole myöskään ilmoitettu esimerkiksi arvonlisäveroja tai käsittelymaksuja.Viagogon toiminta on myös oikeuskäsittelyssä Sveitsissä, jossa yritys sijaitsee.Kuluttaja-asiamies painottaa, että Viagogon kanssa asioimista kannattaa harkita tarkkaan.