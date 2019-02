Taloussanomat

Viron rahoitusvalvoja: Danske Bankilla kahdeksan kuukautta aikaa sulkea Viron-konttorinsa

Viron rahoitusvalvoja: Danske Bankilla kahdeksan kuukautta aikaa sulkea Viron-konttorinsa

19.2. 14:31

Danske Bankin Viron-yksikkö on ollut keskeisessä asemassa suuressa rahanpesuskandaalissa.

Tanskalaispankki Danske Bankin on suljettava Viron-tytäryhtiönsä kokonaan. Aikaa tähän pankilla on kahdeksan kuukautta, Viron rahoitusvalvoja Finansinspektsioon (FI) sanoo tiedotteessaan.



Dansken Viron-yksikkö on ollut keskeisessä asemassa suuressa rahanpesuskandaalissa.



Finansinspektsioonin mukaan Danske Bankin tapaus on poikkeuksellinen vakavuudeltaan ja laajuudeltaan ja aiheuttanut vahinkoa Viron rahoitusjärjestelmälle sekä heikentänyt sen läpinäkyvyyttä ja mainetta. Finansinspetsioon myös syyttää Tanskan rahoitusvalvojaa pehmeästä suhtautumisesta Danske Bankiin.



Danske Bankin on 20 päivän kuluessa toimitettava Finansinspetsioonille toimintasuunnitelmansa Viron-yksikkönsä sulkemiseksi.