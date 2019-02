Taloussanomat

Lennonjohtajien työehdoista on väännetty jo 1,5 vuotta – näin ikuisuuskiistan osapuolet syyttelevät toisiaan

Lennonjohtajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SLJY:n





SLJY

Syväys

Salosen

Lennonjohtajien

Pistelakkojen