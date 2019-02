Taloussanomat

Norjan viranomaiset estivät kuuden Maltan uhkapeliyhtiön tilisiirrot

Norjan viranomaiset estivät kuuden Maltan uhkapeliyhtiön tilisiirrot 18.2. 15:50

Estojen kohteena olevat tilit kuuluvat yhtiöille, jotka viranomaisen mukaan markkinoivat palveluitaan Norjassa ja tarjoavat verkkokasino- sekä vedonlyöntipalveluita kuluttajille ilman tarvittavia lupia.

Norjan rahapeliviranomainen on kieltänyt tilisiirrot kuuden maltalaisen uhkapeliyhtiön tileille, Times of Malta -sanomalehti kirjoittaa.



Viranomainen oli kertonut sanomalehdelle, että se on käskenyt Norjassa toimivia pankkeja estämään rahansiirrot tileille, joiden kautta uhkapelituottojen uskotaan kulkevan.



Estojen kohteena olevat tilit kuuluvat kuudelle maltalaisyhtiölle, jotka viranomaisen mukaan markkinoivat palveluitaan Norjassa ja tarjoavat verkkokasino- sekä vedonlyöntipalveluita kuluttajille ilman tarvittavia lupia.



Varoituksia on lähetetty Betsson-, Co-Gaming-, L&L Europe Players-, Gaming Innovation Group-, Kindred Group- ja Lucky Dino Gaming -yhtiöille.