Taloussanomat

Paltalta uusi ilmoitus lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta

Paltalta uusi ilmoitus lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta

18.2. 9:45

Työsulku alkaa 4. maaliskuuta aamuyhdeksältä ja se toteutetaan Suomen kahdeksalla suurimmalla lentoasemalla viikon mittaisena.

Palvelualojen työnantajat Palta jätti valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Palta kertoi asiasta maanantaina.



Työsulku alkaa 4. maaliskuuta aamuyhdeksältä ja se toteutetaan Suomen kahdeksalla suurimmalla lentoasemalla viikon mittaisena. Paltan mukaan lennonvarmistuspalvelut on tarkoitus hoitaa työsulun aikana esimiesvoimin, eikä työsulusta aiheudu liikenteelle merkittävää haittaa.



Suomen Lennonjohtajien Yhdistyksen (SLJY) ja työnantajapuolta edustavan Paltan työriita on jatkunut pitkään. Lennonjohtajat hylkäsivät viime torstaina valtakunnansovittelijan työriitaan antaman toisen sovintoesityksen. Palta olisi hyväksynyt molemmat esitykset.



Marraskuussa 2017 päättyneen työehtosopimuksen piirissä on noin 210 lennonjohtajaa.