63-vuotiaan myyntijohtajan savustamisesta tuli valtava sekasotku – potkuista yli 160 000 euron lasku

Ivallisia sähköposteja ja pompottelua

Ei suostunut myymään

Käräjäoikeus tuomitsi 100 000 euron korvaukset perusteettomasta työsuhteen päättämisestä. Yritys joutuu pulittamaan myös irtisanomisajan palkkaa 20 000 euroa ja miehen lähes 43 000 euron oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.Perusteettomasta työsuhteen päättämisestä maksimikorvaus on kahden vuoden palkkaa vastaava määrä. Miehen korvaus vastaa 20 kuukauden palkkaa.Korvaus on poikkeuksellisen suuri. Käräjäoikeus perusteli korvaustasoa muun muassa miehen korkealla iällä ja työnantajan menettelyllä.– Kantaja on ajettu työsuhteessaan varsin ahtaalle, tuomiossa todetaan.Yritys purki 63-vuotiaan myyntijohtajan työsuhteen kesken vuosiloman tätä kuulematta. Sitä edelsi kuukausien epäasiallinen kohtelu ja savustaminen.Turun hovioikeus siunasi korvaukset maksuun helmikuun alussa. Yritys vaati hovioikeutta keskeyttämään käräjäoikeuden tuomion toimeenpanon valituksen ajaksi. Se vetosi heikkoon taloustilanteeseen.Varsinaissuomalainen mies ehti työskennellä yrityksessä ilman kirjallista työsopimusta yli kymmenen vuotta.Miehen ja yrityksen toimitusjohtajan sukset menivät ristiin tammikuussa 2016. Myyntijohtaja ja silloinen hallituksen puheenjohtaja ilmoitti toimitusjohtajan erottamisesta.Toimitusjohtajan tehtävistä erotettu osakas osti itselleen enemmistön yhtiöstä joulukuussa 2016. Hänestä tuli hallituksen puheenjohtaja.Myyntijohtajan savustaminen alkoi ja hänet lomautettiin.Sähköposteissa miestä syytettiin muun muassa myyntiraporttien myöhästymisestä ja vihjailtiin terveydentilasta. Hallituksen puheenjohtaja oli lähettänyt myyntijohtajasta epäasiallisia sähköposteja koko myyntitiimille.Käräjäoikeuden mukaan hallituksen puheenjohtaja lähetti muun muassa helmikuussa 2017 sähköpostia, jossa ”ilmeisessä ivaamistarkoituksessa on ilmaissut huolensa kantajan terveydentilasta”.Oikeuden mukaan sähköposteissa on ollut muutenkin miestä halventava ja ivallinen sävy.Miestä syytettiin myös työntekijöiden uhkailusta. Hänelle lätkäistiin kirjallinen varoitus, koska ei olut läsnä yhdessä myyntipalaverissa. Hän oli osallistunut vuosia palavereihin etäyhteyden varassa kotipaikkakunnaltaan.Miehen toimenkuvaa muutettiin yksipuolisesti, eikä hän saanut pitää kertyneitä vuosilomia vuosilta 2007-2015.Hallituksen puheenjohtaja halusi ostaa myyntijohtajan ulos yhtiöstä maaliskuussa 2017. Mies ei suostunut myymään osakkeitaan alihintaan. Työsuhde purettiin pian tämän jälkeen.Myyntijohtajaa uhkailtiin myös vahingonkorvauskanteella.Yritys perusteli työsuhteen päättämistä muun muassa luottamuspulalla ja työnteon laiminlyönneillä. Käräjäoikeus ei löytänyt väitteille näyttöä.Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.