Nämä ovat Suomen parhaat seutukunnat yrittäjille – katso lista

Seinäjoki piti ykkössijansa vetovoimaisimpana alueena yrityksille EK:n Kuntaranking-vertailussa. Edellinen vertailu on vuodelta 2017. Vertailussa on selvitetty eri seutukuntien vetovoimaisuutta hyödyntämällä kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja sekä tekemällä kysely yritysjohtajille.Kyselyyn vastaajat ovat enimmäkseen pienten tai keskisuurten yritysten edustajat. Kyselyssä on kartoitettu muun muassa yrityslähtöisyyttä kuntapäätöksenteossa, julkisia yrityspalveluita, yritysilmapiiriä, sijaintia ja elinkeinopolitiikkaa.Tilastotiedoista on kerätty esimerkiksi tuloveroaste, työllisyysaste, yrittäjyysaste ja yritysten määrä asukasta kohti.Ison nousun teki toiseksi parhaaksi alueeksi noussut Rauma, joka oli edellisessä kyselyssä viides. Seutukuntaan kuuluvat Rauman lisäksi Eura, Eurajoki ja Säkylä. Rauman alueella yritysten arviot ovat parantuneet tasaisesti viime kyselyissä.Sijoitusta selittää se, että Lounais-Suomi on ollut viime aikojen talouskasvun suurimpia hyötyjiä.Kolmantena oli Turun seutu ja Helsinki oli viime vertailun tapaan neljäntenä.Rauman lisäksi kovan nousun teki Jyväskylän seutu, joka kipusi kymmenenneltä sijalta viidenneksi. Jyväskylän alueella paranivat varsinkin yrityskyselyn arviot.Suurin putoaja oli Hämeenlinnan seutukunta, jonka sijoitus upposi sijalta 3 sijalle 12. Kyselyyn vastanneiden yritysjohtajien kriittisyys lisääntyi kaikilla osa-alueilla.Idän ja lännen väliset erot ovat kasvaneet viime kyselyn jälkeen. Kymmenen parhaan joukossa on paljon Länsi-Suomen seutukuntia, jotka ovat hyötyneet talouskasvusta.Monen itäsuomalaisen alueen sijoitus sen sijaan on pudonnut edellisestä kyselystä. Joillakin alueilla vahvuutena ovat kuitenkin alueellensa sitoutuneet pitkän linjan yrittäjät.Näin on esimerkiksi Joensuun seutukunnassa, joka oli Itä-Suomen paras 9. sijallaan.1. Seinäjoen seutukunta (Ilmajoki, Kauhava, Kurikka, Lapua, Seinäjoki)2. Rauman seutukunta (Eura, Eurajoki, Rauma, Säkylä)3. Turun seutukunta (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku)4. Helsingin seutukunta (Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti)5. Jyväskylän seutukunta (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen)6. Salon seutukunta (Salo, Somero)7. Vaasan seutukunta (Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, Vöyri)8. Tampereen seutukunta (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi)9. Joensuun seutukunta (Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi)10. Kokkolan seutukunta (Kannus, Kokkola)11. Porin seutukunta (Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Ulvila)12. Hämeenlinnan seutukunta (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala)13. Lahden seutukunta (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä)14. Kuopion seutukunta (Kuopio, Siilinjärvi)15. Oulun seutukunta (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä)16. Ylä-Savon seutukunta (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä)17. Kemi-Tornion seutukunta (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio)18. Mikkelin seutukunta (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala)19. Rovaniemen seutukunta (Ranua, Rovaniemi)20. Raaseporin seutukunta (Hanko, Inkoo, Raasepori)21. Lappeenrannan seutukunta (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari)22. Savonlinnan seutukunta (Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava)23. Kouvolan seutukunta (Iitti, Kouvola)24. Kajaanin seutukunta (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo)25. Kotka-Haminan seutukunta (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti)