Taloussanomat

SuPerin viestintäjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri Hannu Järvinen

SuPerin viestintäjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri Hannu Järvinen 11.2. 6:57

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin viestintäjohtajaksi on valittu diplomi-insinööri Hannu Järvinen.

Järvinen toimii liiton viestintäyksikön vetäjänä sekä SuPer-lehden vastaavana päätoimittajana. Hän on myös SuPerin johtoryhmän jäsen. Hän aloittaa tehtävässään 11. helmikuuta.



SuPer kertoo tiedotteessa, että Järvinen on ollut ICT-asiantuntijalehti Tietokoneen ja sen sähköisten palvelujen päätoimittajana. Hän on toiminut myös Sanoman Magazinesin digitaalisten julkaisujen yksikön vetäjänä.



Kaikkiaan Järvinen on työskennellyt Sanoma-konsernissa media-alan ja sähköisen viestinnän tehtävissä 18 vuoden ajan.