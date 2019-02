Avin päätös Pelimannista paljastaa: Vain välttämätön perushoito ehditään ehkä tehdä – jopa saattohoidosta laistetaan

Taloussanomat

Avin päätös Pelimannista paljastaa: Vain välttämätön perushoito ehditään ehkä tehdä – jopa saattohoidosta lais

Attendo-ketjun

Hoitajat luuttuavat öisin lattiat

Hoitokodista

Liian vähän ruokaa

Ruokaakaan

Pelimanni-hoivakodissa on lyöty laimin lukuisia asioita. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti perjantaina keskeyttää yksikön toiminnan.– Aluehallintavirastolle on tullut lyhyen ajan kuluessa vakavia, välittömään asiakasturvallisuuden vaarantumiseen viittaavia yhteydenottoja, ilmenee päätöksestä, jonka Taloussanomat on saanut käyttöönsä.Pelimanni ehti toimia vain kuukauden. Alueella toimiva Kuussote-kuntayhtymä ja aluehallintovirasto ovat tehneet useita tarkastuksia hoivakotiin.– Eräs hoitaja kertoi, että he eivät ehdi kuin välttämättömät perushoidon tehtävät, esimerkiksi viriketoimintaa ja ulkoilua ei ehditä tehdä, avin päätöksestä selviää.Pelimannissa on kuollut kuusi ihmistä kuukaudessa. Saattohoidon takia henkilökuntaa ei ole lisätty.– Saattohoitoa, jossa henkilökunta olisi voinut keskittyä saattohoidettavaan, ei ole pystytty turvaamaan.Avi ja Valvira eivät ole päässeet keskustelemaan kuolemantapauksista, koska selvitystyö on keskittynyt Attendon ongelmiin toimittaa viranomaisille riittäviä tietoja henkilöstöstä.Henkilökuntaa on ylipäätään ollut liian vähän. Attendon oli lupaa anoessaan luvannut, että henkilöstömitoitus on 0,65 hoitajaa asukasta kohden. Tarkastuksissa se vaihteli 0,55:stä 0,62:een.Henkilökunnalla ei ollut tarkkaa tietoa kaikkien asukkaiden palveluntarpeesta, mikä vaikeutti viranomaisten työtä. Henkilöstömitoitukseen Attendo oli laskenut muun muassa ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijoita, vaikka näin ei saisi tehdä.puuttui selkeä työvuorolista. Henkilökunta näkee puhelimestaan omat vuoronsa ja muiden vuorot yksitellen hakemalla.– Yksikössä ei ole siis tietoa siitä, kuka tulee ja moneltako mihinkin työvuoroon.Avi oli saanut loppuviikolla monta erilaista työvuoroluetteloa, jota on jatkuvasti korjailtu ja muuteltu. Se arvioi, että vaikka henkilöstömitoitus saataisiinkin asianmukaiseksi lähipäiviksi ja lähiviikoiksi, ei voida luottaa siihen, että ne ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä.Tarkastuksissa henkilöstöllä ei ole yksikkökohtaisia lääkelupia ja osalla lääkehuollon koulutus ei ole vielä edes alkanut. Esimerkiksi torstaina iltavuorossa yhdelläkään ei ollut ollut voimassa olevaa lääkelupaa.Lääkkeiden toimituksessa on ollut avin kuntayhtymältä saaman tiedon mukaan ollut merkittävä viive, esimerkiksi lääkärin perjantaina määräämä lääke virtsatietulehdukseen on saatu yksikköön tiistaina. Attendo on kiistänyt tämän.Hoitajien työajasta suuri osa kuluu tukityöhön.– Hoitotyöntekijät vastaavat koko pyykkihuollosta sekä osittain ruokahuollosta ja yövuorossa olevan hoitajan työtehtäviin kuuluu pestä lattiat, yksi hoitaja oli kertonut viranomaisille.Yksilölle myönnetyn luvan perusteella siellä pitäisi työskennellä 4,5 tukityötä tekevää, mutta heitä ei ollut ainuttakaan. Tosiasiassa yksikössä oli kaksi tukipalveluhenkilöä.ei ole aina ollut tarpeeksi. Hoitajat ja Attendo ovat kuitenkin kertoneet asiasta ristiriitaisesti.– Hoitajat kertoivat, että henkilöstö oli joutunut hankkimaan valmisruokaa S-Marketista. Palveluntuottajan aluepäällikön mukaan ruokahuollossa sattuneen virheen vuoksi asukkaille oli jouduttu hankkimaan lähellä olevasta S-Marketista välipala-aineksia.Iltapalan ja aamiaisen välinen aika on liian pitkä, 13 tuntia. Suositus on enintään 11 tuntia.Avin mukaan torstaina ja perjantaina asioiden selvittäminen oli hankalaa, sillä Pelimannin vastuuhenkilö ei ole osannut vastata riittävästi kysymyksiin. Hän ei viraston ja Valviran mielestä myöskään kyennyt riittävästi vastaamaan yksikön johtamisesta asianmukaisesti.