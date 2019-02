Avin ylitarkastaja kertoo vakavista puutteista Pelimannissa: ”Kuolemantapaukset eivät olleet syy toiminnan keskeyttämiselle”

Taloussanomat

Avin ylitarkastaja kertoo vakavista puutteista Pelimannissa: ”Kuolemantapaukset eivät olleet syy toiminnan kes

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti perjantaina keskeyttää https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005995250.html alavutelaisen Attendon Pelimanni -hoivakodin toiminnan.– Pidän esiin tulleita asioida hyvin vakavina, sosiaalihuollon ylitarkastaja Saija Kujansuu https://www.is.fi/haku/?query=saija+kujansuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.Attendo Pelimanni on toiminut vasta kuukauden.– Attendo on myöntänyt, että henkilökunnan mitoitus on ollut alusta lähtien koko ajan liian pieni.

Miksi hoivakodin toiminta on ylipäätään käynnistetty, jos alun perinkään siellä ei ole ollut tarpeeksi väkeä?

Heikkokuntoisia on otettu ylipaikoille

Kuusi vanhusta on kuollut

Vanhusten ei tarvitse muuttaa

