Tällaisia palkkoja hoiva-alalla maksetaan – kunnissa isommat palkat ja pidemmät lomat, erot yksityisiin jopa satoja euroja

Taloussanomat

Tällaisia palkkoja hoiva-alalla maksetaan – kunnissa isommat palkat ja pidemmät lomat, erot yksityisiin jopa s

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehyn vertailussa satasien palkkaeroja

Palkankorotukset jatkuvat

Mistä saadaan lisää hoitajia?