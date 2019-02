Sipilä torjui uudet säästötoimet – ”Kansakunnan kirstunvartija” Raimo Sailas ärähtää: ”Nyt ei ole viisasta ottaa velkaryyppyjä”

Taloussanomat

Sipilä torjui uudet säästötoimet – ”Kansakunnan kirstunvartija” Raimo Sailas ärähtää: ”Nyt ei ole viisasta ott

Poliitikot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sailaksen





Sailaksen

Lyhyemmällä