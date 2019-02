Taloussanomat

Kommentti: Suomi tekee satojen miljoonien kriittistä investointia side tiukasti silmillä

Juuri nyt

Operaattorit haluavat pitää Huawein mukana

Kauppakumppanien suututtaminen ei ole hyvää bisnestä.





Vakoilua on vaikea todentaa