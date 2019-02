Taloussanomat

Aktiivimallin purkamista vaativa aloite eduskunnan käsittelyyn

Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamisesta on edennyt eduskuntaan asti, kertoo SAK tiedotteessaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa aloitteen käsittelyn keskiviikkona 6.2. Ensimmäisenä ovat vuorossa asiantuntijakuulemiset.Aloite tehtiin joulukuussa 2017, ja se keräsi 140 944 allekirjoitusta. Eduskunnan on otettava kansalaisaloite käsittelyyn, jos se ylittää 50 000 allekirjoituksen rajan.Aktiivimalliksi kutsuttu järjestelmä otettiin käyttöön viime vuoden alussa. Sen mukaan työttömyysturvaa leikataan, jos työnhakija ei täytä tiettyjä ehtoja. Näitä ovat muun muassa työllistymistä tukeville kursseille osallistuminen tai 18 tuntia palkkatyötä.Kansalaisaloitetta voimakkaasti ajaneen palkansaajajärjestö SAK:n mukaan sen alojen työttömistä 30 prosenttia pystyi täyttämään aktiivimallin ehdot vuoden 2018 aikana.Eduskuntakäsittelyyn ottamisen rajan on ylittänyt toistaiseksi 25 aloitetta, ensimmäisenä sittemmin hylätty aloite turkistarhauksen kieltämiseksi vuonna 2013. Aloitteista kaksi (äitiyslaki ja kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista) on hyväksytty. Muut on hylätty tai ne ovat edelleen käsittelyssä.