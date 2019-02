Taloussanomat

Kommentti: Uskoako ministeriötä vai poliitikkoja? He elävät aivan eri maailmoissa

Valtiovarainministeriön

Maanantaina

Valtiovarainministeriön virkamiehet julistivat maanantaina virkamiespuheenvuoronsa Suomen talouden tilasta ja siitä, mitä lähivuosina on edessä. Viesti oli sellainen kuin VM:stä on totuttu kuulemaan – tarvitaan leikkauksia. Tulevan hallituksen on leikattava julkisia menoja lähes kahden miljardin edestä. Siis puoli miljardia vuosittain.Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että VM arvioi kestävyysvajeeksi noin kymmenen miljardia euroa. Kyse on kuilusta, joka jää tulojen ja menojen väliin.Tuo kuilu kasvaa osittain siksi, että väestön ikääntyminen kasvattaa vuosittain julkisia menoja. Siksi virkamiehet kirjoittavat, että "ilman nopeavaikutteisia toimia julkinen talous heikkenee". Nopeat toimet ovat virkamiesten mielestä tarpeen siksikin, että julkiseen talouteen ehdittäisiin kerätä puskureita mahdollisen taantuman varalle.VM:n virkamiehet esittävät perinteisesti ennen vaaleja näkemyksensä Suomen julkisen talouden tilasta ja siitä, mitä on edessä seuraavalla vaalikaudella. Edellinen vuoden 2015 eduskuntavaalien alla julkistettu puheenvuoro vaikutti paljon vaalikeskusteluihin. Se julkistettiin silloin juuri ennen vaaleja, maaliskuussa.VM siis sanoo, että seuraavalla vaalikaudella tarvitaan leikkauksia.Kaikki viime viikkoina poliitikkoja kuunnelleet tietävät, että puheet ovat jotain ihan muuta. Sellaista poliitikkoa ei löydy, joka nykytilanteessa ei lupaisi lisärahaa vanhustenhoitoon. Tai no, kokoomus ei halua kirjata hoitajamitoitusta, mutta sekin puhuu laadukkaasta hoivasta – ja laatu maksaa.Myös eläkeläisille on luvattu lisärahaa nyt jo useammastakin puolueesta. Sitten ovat lapsiperheet ja koulutus, kaikille puolueille kovin tärkeitä asioita.Tässä ei sinänsä ole mitään uutta.Vaalikeväänä rahaa on aina melkein rajattomasti.Maanantaina suurin keskustelu tuntui syntyvän siitä, minkä verran valtiovarainministeriön virkamiesten on syytä osallistua politikointiin. Tällä kertaa menoleikkausten tarve on kaksi miljardia, ennen viime eduskuntavaaleja se oli VM:n mukaan kuusi miljardia.Vastaväitteenä voi sanoa, että VM:n tehtävä on tietää Suomen talouden tilanne ja tämän mittaluokan lukujen kanssa uusi hallitus hyvin todennäköisesti joutuu kasvokkain.Äänestäjien tehtävä on nyt miettiä, kenen lukuja ja lupauksia uskoo. Ja kysyä poliitikoilta mahdollisimman tarkasti, miten he eri asioita arvottavat. Uskoopa VM:n lukuja tai ei, hallitusta muodostettaessa äänestäjille annetuista lupauksista karsitaan jo reippaasti.VM:n virkamiehiltä ei kansa pääse kysymään. Mutta sekin on hyvä muistaa, että vaikka ministeriössä asuu paljon viisautta, hekin voivat esittää vain arvioita.