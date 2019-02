Taloussanomat

Heikko itsetunto ajoi miehen pelipöytiin – voiton sijaan niskaan lankesivat holtittomat velat

Selvitäkseen ahdingostaan mies otti uutta lainaa maksaakseen vanhoja lainojaan pois, mutta ongelmat vain lisääntyivät.Kun velkasumma oli jo lähes 180 000 euroa ja yksittäisen lainojen määrä oli noussut 40:een haki mies velkajärjestelyä.Hän perusteli hakemustaan sairauksillaan, jotka johtivat velkaantumiseen. Hänellä oli pelihimo ja lapsuudesta saakka ongelmallisesti korostunut tarve saada hyväksyntää.Noin nelikymppisen miehen pelihimo alkoi 22-vuotiaana, jolloin hän nopean rahan toivossa turvautui uhkapeleihin, kun hänen palkkansa ei riittänyt parisuhteen kaikkiin kustannuksiin, vaikka hän teki lisätöitäkin. Miehellä on hyvä koulutus ja työelämässä hän on ollut 14 vuotta.Velkojat vastustivat järjestelyn myöntämistä. Käräjäoikeus ei hyväksynyt velkajärjestelyhakemusta eikä Helsingin hovioikeus antanut jatkokäsittelylupaa.Yksityishenkilön velkajärjestelyhakemuksen mies jätti viime syksynä. Velkojina oli neljä pankkia ja perintätoimistoa.Hakija oli yrittänyt hoitaa kasvanutta lainapottiaan pääasiassa uusilla lainoilla. Vielä toissa vuonna hän otti yli 70 000 euron lainat. Ulosoton kautta hän oli maksanut vuosien varrella vippejään pois 55 000 euron edestä.Velkaantumishistorian ja miehen pelihimon pituus on vuosissa likimain sama. Velkojen määrä kasvoi lopulta niin suureksi, ettei hänen tuloillaan ollut niistä ulospääsyä.Velkojat huomauttavatkin, että velkaantuminen pitää sovittaa omaan tulotasoon eikä uusia luottoja pidä ottaa pääosin velkojien riskillä.Velkojat muistuttivat myös, että velat oli otettu pääosin ihan muuta kuin toimeentuloa varten ja suurin osa niistä oli käytetty pelaamiseen.Valtaosa veloista oli otettu velkaantumiskierteen käynnistyttyä. Velkojat pitivät peliriippuvuutta osittain sairautena, mutta tekivät selväksi, että se on osittain myös itseaiheutettu sairaus.Hakija puolustautui ja totesi, että hänen peliriippuvuutensa on diagnosoitu. Velkojat kuitenkin tekivät selväksi, että velkajärjestelyhakemuksessa ei ole näyttöä, jonka mukaan peliriippuvuus olisi saattanut vaikuttaa hakijan harkintakykyyn.Mies on saanut apua ammattiauttajilta peliongelmiinsa. Hän on pystynyt säilyttämään työpaikkansa ja tehnyt ylitöitä selviytyäkseen vipeistään. Hänen bruttoansionsa ovat olleet vuosittain runsaan 40 000 euroa.Käräjäoikeus ei löytänyt laissa mainittuja erityisen painavia syitä, jotka olisivat johtaneet hakemuksen hyväksymiseen ja hylkäsi sen.Käräjäoikeuden mukaan hakijan piittaamaton ja vastuuton velkaantuminen on jatkunut pitkään ja sen päättymisestä on kulunut vasta noin puolitoista vuotta. Oikeus perustelee kielteistä kantaansa yleisellä maksumoraalilla, jos jo tässä vaiheessa myönnettäisiin velkajärjestely.Yksimielinen hovioikeus antoi ratkaisun maanantaina. Siitä on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.