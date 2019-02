Taloussanomat

Kiinalaiskoulut hamuavat mallia maailmalta – Urheiluopisto luovii paikallisen kumppanin tuella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miljardin tavoite horisontissa

Saunamaasta koulumaaksi

Kiinalainen kumppani toiminnan ydin