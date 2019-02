Taloussanomat

Danske maksaa erotetulle Borgenille vielä 15 miljoonaa kruunua

Borgen erosi tehtävästään syyskuussa pankin Viron-yksikön rahanpesuskandaalin vuoksi. Danske Bank on kertonut, että Viron yksikön kautta on siirretty noin 200 miljardia euroa kyseenalaista rahaa.