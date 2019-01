Taloussanomat

Rikollisten suosima ”Bin Laden” -euroseteli jää historiaan – Saksa ja Itävalta luopuvat viimeisinä

Miljoona euroa mahtuu läppärilaukkuun

Saksalaiset luottavat käteiseen