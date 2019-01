Taloussanomat

Pahin uhkakuva kahvin ystäville: Ilmastonmuutos voi viedä suosikkipavuilta viljelymaat

Tuoreen tutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia luonnonvaraisista kahvilajikkeista on vaarassa ajautua sukupuuttoon https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005972334.html . Syynä on muun muassa ilmastonmuutos, kuivuus, luontaisten elintilojen hupeneminen, metsien hakkuut, tuholaiset ja taudit.

Pitääkö suomalaisten kahvijuojien olla nyt huolissaan, Pauligin raakakahvin hankinnasta vastaava András Koroknay-Pal?https://www.is.fi/haku/?query=andras+koroknay-pal%3F

– Ei tarvitse olla huolissaan. Tutkimuksessa viitattiin luonnonvaraisiin lajikkeisiin Etiopiassa ja Etelä-Sudanissa. Kaupalliset lajit eivät ole kuolemassa sukupuuttoon, mutta niitä uhkaa ilmastonmuutos.Kaupallisia lajikkeita kehitetään Koroknay-Pálin mukaan koko ajan, jotta ne kestäisivät nykyistä paremmin esimerkiksi sään ääriolosuhteita ja tuholaisia. Kehitystyö kestää kuitenkin 20–25 vuotta.– Toki kaupalliset lajikkeetkin on kehitetty luonnonvaraisista, ja mikäli luonnonvaraiset lajikkeet kuolevat sukupuuttoon, totta kai se kaventaa monimuotoisuutta. Mutta kaupalliselta tai suomalaisen kahvinjuojan kannalta sillä ei ole merkitystä.Koroknay-Pál kertoo vierailevansa monta kertaa vuodessa kahvitiloilla, joiden viljelijät kertovat aina suurimmaksi huolenaiheekseen ilmastonmuutoksen.Jos maapallon keskilämpötila jatkaa nousuaan nykyistä tahtia, suomalaisten suosiman arabica-kahvilajikkeen viljelyyn sopiva viljelyala puolittuu seuraavan 30 vuoden aikana.– Paljon on tehtävissä sitä ennen, uhkakuva ei ole näin iso. Meillä on hankkeita, joissa paikallisen kumppanin kanssa viljelijöille opetetaan parhaita viljelykäytäntöjä eli esimerkiksi sitä, miten voi varautua erilaisilla varjokasveilla liian kuumaan aurinkoon tai miten eroosioon ja liiallisiin sateisiin pystytään varautumaan.Tavallinen kahvitila on muutaman hehtaarin kokoinen perhetila, joka on peritty vanhemmilta ja isovanhemmilta. Samalla myös viljelytavat ovat periytyneet, eivätkä välttämättä sovellu nykyisiin olosuhteisiin. Siksi viljelijöitä pyritään kouluttamaan.– Kaikki lähtee siitä, että viljelijän toimeentulo on turvattava, muuten kahvista tulee harvojen herkku, Koroknay-Pál sanoo.– Ilman sitä, että nuoret alkavat kahvinviljelijöiksi meillä ei ole kohta kahvia tai ainakaan se ei ole niin halpaa kuin tällä hetkellä.