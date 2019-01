Taloussanomat

OP jarrutti arviotaan Suomen kehityksestä – taustalla viennin kysynnän sakkaaminen

Finanssiryhmä OP on laskenut ennustettaan Suomen kansantalouden kasvusta tänä vuonna. OP ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 1,6 prosenttia, kun marraskuussa OP ennusti alkaneelle vuodelle 1,8 prosentin talouskasvua.OP:n suhdanne-ennusteen mukaan Suomen talous kehittyy tänä vuonna vielä kohtalaisen hyvin, mutta ensi vuonna Suomen suhdanneherkkyys painaa kasvutahdin alle euroalueen vauhdin. Tällöin bkt-kasvu jää vain 0,8 prosenttiin.Taustalla on vientikysynnän vaimeneminen. Suomen tärkeiden vientimaiden Saksan ja Ruotsin talous on hidastumassa eikä Venäjästäkään ole apua. Tämä painaa viennin kasvun kuluvan vuoden 2,5 prosentista vain 0,7 prosenttiin ensi vuonna.Taloudessa näkyy myös kotimaisen rakentamisen väheneminen, kun uudisrakentaminen sukeltaa. Rakennusinvestointeja lukuunottamatta investointien vire jää selvästi jälkeen aiemmista suhdannehuipuista.Tukea talous saa kotitalouksien kulutuksesta, joka kasvaa sekä tänä että ensi vuonna bruttokansantuotetta nopeammin. Ensi vuonna palkkatulojen kasvun hidastuminen alkaa kuitenkin jo näkyä kansalaisten kukkaronnyörien tiukentumisena.Myönteiseen antiin kuuluu parantuva työllisyys. Työttömyys alenee ennusteen mukaan tänä vuonna 6,5 prosenttiin ja ensi vuonna ollaan samalla tasolla. Työllisyysaste kipuaa ensi vuonna 73,4 prosenttiin.Palkkojen noususta huolimatta inflaatio pysyy vaisuna. Se liikkuu tänä vuonna 1,4 prosentissa, mistä noustaan ensi vuonna 1,5 prosenttiin, OP ennakoi.