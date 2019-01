Taloussanomat

EU toisti uhkauksensa vastaiskusta USA:n autotulleille

EU:n autoille ja autonosille asetetut tullit kiihdyttäisivät merkittävästi kauppapoliittisia jännitteitä, koska EU:n autoteollisuuden tuonti Yhdysvalloista on noin kymmenenkertaa suurempi kuin teräs- ja alumiinituonti.

