EU: Mastercard rajoitti kilpailua ja nosti keinotekoisesti korttitaksoja – komissio löi yli 570 miljoonan sakot

Taloussanomat

EU: Mastercard rajoitti kilpailua ja nosti keinotekoisesti korttitaksoja – komissio löi yli 570 miljoonan sako

EU:n komissio on langettanut luottokorttiyhtiö Mastercardille 570,6 miljoonan euron suuruiset sakot.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy