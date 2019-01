Taloussanomat

Bloomberg: Yhdysvaltain keskuspankki tutkii Deutsche Bankin kytköksiä Dansken rahanpesuskandaaliin

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on aloittanut tutkinnan siitä, miten Deutsche Bank on käsitellyt Danske Bankin rahavirtoja ja epäilyttäviä tilitapahtumia, uutistoimisto Bloombergin lähteet kertovat.