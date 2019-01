Kerrostalo uppoaa maahan Järvenpäässä, tavarat vierivät vinoilla lattioilla – asukkaiden mitta tuli lopullisesti täyteen

Taloussanomat

Kerrostalo uppoaa maahan Järvenpäässä, tavarat vierivät vinoilla lattioilla – asukkaiden mitta tuli lopullises

Katso jutun pääkuvana oleva video – siinä testataan lattian vinoutta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eräätkin yöunet on menetetty.





Yksi asunto myynnissä

Yksimielisessä päätöksessä pitkä vääntö