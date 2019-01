Taloussanomat

Kiinteistön­välittäjät: asunto­kaupoilla näkyy tänä vuonna voimakkaasti vanheneminen

Asuntojen hinnannousu on ollut maltillista koko maassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ikääntyminen yksi asuntomarkkinoiden trendeistä

Ostovoiman ennakoidaan paranevan