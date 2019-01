Taloussanomat

Suhdannehuippu Suomessa jäänyt taakse, arvioivat suuryritysten johtajat

Suuryritysten johtajat jakavat laajasti näkemyksen, että suhdannehuippu on Suomessa jo saavutettu ja kasvua on etsittävä maailmalta, ilmenee viime syksynä tehdystä ja tänään julkistettavasta OP:n suuryritystutkimuksesta. Vastaajista kolme neljäsosaa arvioi suhdannehuipun Suomessa jääneen taakse.– Koetusta nousukaudesta taitaa tulla toimialasta riippuen lopulta vain yhden tai kahden vuoden mittainen, OP arvioi kyselyn pohjalta.Yritysjohtajat uskovat kuitenkin, että työllistäminen ja hankinnat kasvavat Suomessa vastedes maltillisesti.Aalto-yliopiston tutkijoiden tekemään kyselyyn vastasi viime vuoden loka–marraskuussa 170 johtajaa. Kohderyhmänä oli 250 Suomen suurinta yritystä, joista 128 osallistui kyselyyn. Valtaosa yrityksistä on juuriltaan suomalaisia ja osa ulkomaisten konsernien tytäryhtiöitä.OP:n mukaan vastaajajoukko painottui suuryritysten kokoluokittelun yläpäähän.Vauhdin hiipuminen Suomessa tulee selvimmin esiin, kun tarkastellaan odotettuja kasvulukuja muilla markkinoilla. Tänä vuonna yritysjohtajat odottavat pääliiketoiminta-alueensa kysynnän kasvavan ulkomailla keskimäärin 3,4 prosenttia ja kotimaassa 1,6 prosenttia.Vastanneet yritykset odottavat myös investointien kasvavan tänä vuonna, ja panostuksia tehdään erityisesti tuotteiden ja palveluiden digitalisointiin.– Vaikka vastanneet suuryritykset jo ennakoivat markkinakasvun yleistä hidastumista ja epävarmuustekijöiden lisääntymistä, ei tulevaisuudenkuva ole suinkaan lohduton, OP arvioi.Epävarmuutta aiheuttavat Yhdysvaltojen kauppapolitiikka ja protektionismin lisääntyminen sekä maailmanpolitiikan yleinen nykytila ja viimeaikainen kehitys Venäjällä.Kotimaassa vastaajia huolettaa sääntelyä ja verotusta koskevien linjausten ailahtelevuus.