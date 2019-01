Taloussanomat

Havainnekuva: Merenkurkun liikenteeseen rakennetaan uusi matkustaja-autolautta – tilaa 800 matkustajalle

Rauma Marine Constructions ja Kvarken Link AB tekivät aiesopimuksen uudesta lautasta vain viikko sitten. Nyt allekirjoitetun rakentamissopimuksen myötä aluksen suunnittelu alkaa Raumalla välittömästi.Laivan on määrä valmistua vuonna 2021 ja liikennöidä Vaasan sekä Uumajan kaupunkien väliä päivittäin.Uudessa laivassa on tilaa 800 matkustajalle ja lastikapasiteettia rekoille 1 500 kaistametriä. Aluksen kauppahinnaksi on kerrottu noin 120 miljoonaa euroa.Ympäristöystävälliseksi suunniteltava laiva toimii kaksoispolttoaineratkaisulla: pääpolttoaineena käytettävän nesteytetyn kaasun lisäksi siinä voidaan käyttää myös biokaasua.Lautan jääluokka 1A Super varmistaa sen, että alus voi kulkea Merenkurkun haastavissa jääolosuhteissa mahdollisimman itsenäisesti.Nykyisin Vaasa–Uumaja välillä liikennöi vuonna 1981 valmistunut M/S Wasa Expres, joka on Vaasanlaivojen (NLC Ferryn) omistama 141-metrinen autolautta. Wasa Expressin matkustajakapasiteetti on 1 500 henkilöä. Alus aloitti liikennöinnin Vaasan ja Uumajan välillä tammikuussa 2013.Rauma Marine Constructions solmi syksyn 2018 aikana aiesopimukset myös Tallinkin Helsinki-Tallinna-välin aluksesta sekä puolustusvoimien Laivue2020-hankkeesta.Autolautan tilaajan, Kvarken Linkin, omistaa myös laivan rahoituksen takaajina toimivat Uumajan kunta ja Vaasan kaupunki.