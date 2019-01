Taloussanomat

Veikkaus aloittaa yt-neuvottelut – jopa 400 voi joutua irtisanotuiksi

Yhtiö ilmoitti myös aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 1 300 henkilöä. Arvioitu henkilöstövähennys on noin 400 henkilöä.

