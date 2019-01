Taloussanomat

IMF laski maailmantalouden ja euroalueen kasvuennustetta

Tänään julkistamassaan ennustepäivityksessään IMF ennustaa maailmantalouden bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä syysennusteessaan povaamaansa vähemmän. Ensi vuoden ennustettaan IMF on laskenut 0,1 prosenttiyksiköllä 3,6 prosenttiin.IMF huomauttaa, että jo syksyn ennusteita oli tarkistettu alas Yhdysvaltain ja Kiinan kauppatulleista aiheutuvien kielteisten vaikutusten vuoksi.– Maailmantalouteen kohdistuvat riskit ovat nyt laskusuuntaisia. Kauppajännitteiden kiristyminen ennusteissa huomioon otettuakin kovemmin on edelleen yksi keskeisimmistä näkymiin kohdistuvista riskeistä, IMF muotoilee ennusteessa.Näkymiä edelleen heikentäviä tekijöitä voivat olla Britannian ero EU:sta ilman sopimusta ja Kiinan talouden ennakoituakin kovempi hidastuminen.Euroalueen talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,7 prosenttia, kun lokakuussa järjestö povasi tälle vuodelle 1,9 prosentin kasvuvauhtia. Ensi vuoden ennuste on ennallaan.Suurimmista euromaista Saksan talous kasvaisi tänä vuonna vain 1,3 prosenttia aiemmin povatun 1,9 prosentin sijaan. Ensi vuonna kasvu kiihtyisi 1,6 prosenttiin.Ranskan talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 1,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia. Italiassa kasvu jäisi tänä vuonna 0,6 prosenttiin aiemmin povatun 1,0 prosentin sijaan. Ensi vuonnakin kasvua kertyisi vain 0,9 prosenttia.Yhdysvaltain kasvuennusteet IMF pitää ennallaan odottaen maan bruttokansantuotteen kasvuksi tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,8 prosenttia.Japanin kasvuennusteita IMF on nostanut 0,2 prosenttiyksiköllä 1,1 prosenttiin tänä vuonna ja 0,5 prosenttiin ensi vuonna.