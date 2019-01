Kommentti: Finnair rakensi keinon, jolla ilmastotietoiset voivat kompensoida lentämisen päästöjä – mutta suhteellisuuden nimissä kannattaa huomioida pari asiaa

Taloussanomat

ilmastonmuutosta kiihdyttävät vaikutukset nousivat viime vuoden lopulla kiivaan keskustelun ja ilmastoahdistukseksi nimetyn itseruoskinnan aiheeksi. Muistattehan uutiset Thaimaan lomalennoista, joiden päästöillä henkilöautolla ajaisi vuosia?Tätä vasten ei yllätä, että vastuullisen lentoyhtiön mainetta ylläpitävä Finnair on rakentanut keinopaletin, jolla ilmastotietoiset matkustavat voivat kompensoida rahalla lentämisen päästöjä. Tämän takana on sen tosiasian tiedostaminen, että lentoyhtiöiden on löydettävä tapoja saada lentämisen liittyvä ilmastoahdistus aisoihin, ennen kuin paine johtaa ulkoapäin asetettuihin lentoveroihin. Niitäkin on väläytelty. Lentomatkustamisen kustannustason määräysvallan luisuminen ympäristöpopulismille alttiille poliittiselle päätöksenteolle olisi ilmailualalle jos ei kauhistus, niin ainakin valtava riski.Alkuviikosta Finnair esitteli ohjelmansa, jossa lentopäästöjä voi kompensoida lahjoittamalla muutamia euroja ympäristörahoitusyhtiölle Finnairin nettisivuilla. Sieltä rahat edelleen ohjautuvat puuhiiltä ja metsiä säästävien liesien hankintaan Mosambikissa Afrikassa.on ostaa muutamalla kymmenellä eurolla Finnair-shopista biopolttoainetta koneeseen. Ihan oikeasti biopolttoainetta tankataan Finnairin koneeseen vain Kaliforniassa, missä ovat toistaiseksi maailman ainoat kentät, jossa uusiutuvan lentopolttoaineen jakelu on jatkuvaa. Kyse on siis samantyyppisestä järjestelystä, jolla kuluttaja voi ostaa vihreäksi mainittua sähköä pistorasiasta, vaikka sähkö tulee oikeasti siitä lähimmästä voimalasta sen vihreydestä riippumatta.Miksi yhtiö tarjoaa mahdollisuutta tankata tavallista lentopolttoainetta kolmesta viiteen kertaa kalliimpaa biopolttoainetta? Siksi, koska kuluttaja kertoo sitä arvostavansa – ainakin teoriassa. Biopolttoaineet näet nousivat ylivoimaisesti suosituimmaksi vaihtoehdoksi, kun Finnair kesällä 2018 kysyi matkustajilta tapoja vähentää lentämisen hiilidioksidipäästöjä.käytön lisäämisessä on vain yksi mutta, jota lentoyhtiöt eivät mielellään kerro julkisuuteen: biopolttoainetta on maailmassa saatavilla niin vähän, että nykytasolla sillä saadaan aikaan lähinnä omaatuntoa lieventävä vaikutus lentämisen ilmastopäästöihin. Se ei tietenkään ole Finnairin vika. Lentoliikenne on paisunut niin valtavaksi teollisuudenalaksi, että biopolttoaineiden potentiaali ei voi mitenkään riittää korvaamaan kuin murto-osan lentoliikenteen käyttämästä fossiilisesta polttoaineesta.Finnair käytti vuoden 2017 toimintakertomuksensa perusteella 922 000 tonnia lentopolttoainetta. Finnairin yhteistyökumppani biopolttoaineessa on hollantilainen SkyNRG. Se tuottaa jätteeksi luokitelluista elintarvikerasvoista valmistettua lentopolttoainetta 50 000 tonnia vuodessa. Polttoaine menee useiden lentoyhtiöiden käyttöön. Jos Finnair ostaisi SkyNRG:n koko tuotannon, se kattaisi viisi prosenttia Finnairin lentopetrolin kulutuksesta.Kuta useampi matkustaja on vapaaehtoisen polttoainemaksun maksanut, sitä enemmän bioa Finnairin koneisiin San Franciscon kentällä valutetaan. Maksimirajan biopolttoaineen käytölle luo kansainvälinen ilmailumääräys, joka sallii sekoittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta fossiilisen lentopolttoaineen sekaan enintään puolet. Käytännössä sekoitussuhde jää alhaisemmaksi, Finnair käyttää laskelmissaan 15 prosentin seossuhdetta.Biolentopolttoaineen maailmanlaajuisen tuotannon ja lentoliikenteen yhä kasvavan kulutuksen välinen erotus on niin suuri, että lentämisen päästöihin uusiutuvien polttoaineiden käytöllä voi olla vain marginaalinen vaikutus.Tiukasti suurimman menoeränsä eli polttoaineen kulutusta laskevissa lentoyhtiöissä biopolttoaineisiin liittyvä toiveajattelu kyllä tiedetään. Mutta koska ihmiset haluavat kuulla helppoja ratkaisuja mieluummin kuin ikäviä totuuksia, lentoyhtiöiden kannattaa pitää esillä biopolttoaineiden mahdollisuuksia.heränneet ja tuota hyveellistä tiedostavaa puolta sosiaalisessa mediassa esillä pitävät ihmiset kyselevät neuvottomina, mitä tehdä, kun matkustamisesta ei haluaisi luopua. Heille lentoyhtiön tarjoamat liesiohjelmat Afrikassa tai biopolttoainemaksut ovat tervetulleita kuin katolisen kirkon anemaksut synnillisen elämän poispyyhkijöinä keskiajalla. Anekauppa sai alkunsa ajatuksesta, jonka mukaan pahat teot ovat hyvitettävissä rahalla eikä mukavaan elämäntapaan tarvitse tehdä muutosta.Samaa päämäärää toteuttaa julkinen rikoksen tunnustaminen: kun sosiaalisessa mediassa tunnustaa ilmastorikoksensa, saa siitä yhteisön silmissä synninpäästön. On sentään tiedostava ilmastorikollinen.