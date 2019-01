Taloussanomat

Facebookin ex-johtaja Mäkeläinen puolustaa entistä työantajaansa: ”Markilla on sydän paikallaan”

Jossain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kukaan ei aiemmin ajatellut, että tulisi Cambridge Analytican tyylisiä tahoja, jotka valehtelevat ja keräävät dataa.

Facebookissa on oltu naiiveja

Somejätissä ei jäädä näpertämään

Tekoäly leviää teollisuuteen