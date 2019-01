55-vuotias mies vaihtoi duunarista pienyrittäjäksi – kieroili riskit pieniksi, lopulta sai ehdollista vankeutta

Taloussanomat

55-vuotias mies vaihtoi duunarista pienyrittäjäksi – kieroili riskit pieniksi, lopulta sai ehdollista vankeutt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi uravalinta osoittautui melko pian virheeksi ja mies syyllistyi törkeään petokseen, josta tuli vankeustuomio.Ennen yrityksen perustamista mies oli kuljetusalalla työssä ja oli jäsenenä Kuljetusalan työttömyyskassassa.Pienyrittäjänä aloittaessaan miehen olisi pitänyt ilmoittaa työttömyyskassaan, että hän on nyt yrittäjä, mutta hän ilmoittikin olevansa työtön.Mies nosti 11 kuukauden ajan ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Hän nosti korvausta laittomasti runsaat 20 000 euroa ja sai vilpillä pienennettyä yrittäjän riskiä.Miestä syytettiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa törkeästä petoksesta. Hän kertoi oikeudessa uskoneensa, että yritystoiminta olisi kannattavaa ja hän aidosti uskoi myös pärjäävänsä uudessa ammatissa.Syyttäjä piti miehen tekoa törkeänä, koska hän antoi useita kertoja virheelliset tiedot työttömyyskassalle.Käräjäoikeus tuomitsi miehen syyttäjän vaatimusten mukaisesti neljäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Työttömyyskassa on tehnyt takaisinperintäpäätöksen ja tuomitun on maksettava vilpillisesti nostamansa tuet takaisin.Tuomitun on maksettava työttömyyskassan oikeus- ja selvittelykuluja 500 euroa. Hänen on maksettava myös 80 euron lakiin perustuva rikosuhrimaksu.Käräjäoikeus antoi jutussa tuomion torstaina.