Taloussanomat

Eronnut mies haki lohtua nettipeleistä: asunto meni, auto meni – oikeus lähetti tylyt terveiset

mies velkaantui muutamassa vuodessa. Hän joutui myymään omistusasuntonsa ja vaihtoi autonsa 600 euron menopeliin.Mies asui yksin, hänellä ei huollettavia, mutta hyvistä ja säännöllisistä ansioista huolimatta hän haki velkajärjestelyä, koska katsoi, ettei selviä runsaan 105 000 euron lainoistaan.Pirkanmaan käräjäoikeus tyrmäsi velkajärjestelyhakemuksen eikä Turun hovioikeus löytänyt syitä käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseksi.Uhkapeleissä velkaantuminen on ollut useissa oikeuksien ratkaisuissa este velkajärjestelylle, vaikka muut edellytykset olisivatkin puoltaneet järjestelyyn pääsyä.Hyvätuloinen pirkanmaalaismies jäi avioeronsa jälkeen kiinni nettipeleihin ja menetti aluksi säästönsä. Hän tavoitteli menetyksiään takaisin ja rahoitti pelihimoaan kulutusluotoilla ja pikavipeillä. Lopulta oma asuntokin meni alta ja siitäkin jäi vielä noin 20 000 euron laina maksettavaksi.vain kasvoi, haki mies velkajärjestelyä, koska ei selvinnyt enää veloistaan.Mies sai käteensä noin 2 200 euroa kuukaudessa ja maksuvara oli 600 euroa. Velkojat muistuttivat, että hänen tulotasollaan olisi pitänyt tulla hyvin toimeen yhden ihmisen taloudessa.Asuntoluoton myöntänyt pankki vastusti järjestelyä ja paheksui nettipelien aiheuttamia velkoja. Perintäyritys vastusti hakemusta, koska mies oli velkaantunut vastuuttomasti, vaikka hänellä olikin hyvät tulot.Miehen oma näkemys oli, että hän ei enää hallinnut elämäänsä ja purki ahdistustaan pelaamiseen, joka kehittyi ajan oloon riippuvuudeksi. Ahdistus aiheutti hänessä vakavan sairaudenkin, mutta mies pystyi palaamaan työelämään. Hän näki velkajärjestelyyn pääsyn ainoaksi mahdollisuudeksi selvitä asioistaan.hylkäsi miehen hakemuksen viime kesänä.Oikeus totesi, ettei hakija velkaantunut velkajärjestelyä silmällä pitäen. Sen mielestä hänellä on hyvä koulutus ja työpaikka ja kyky huolehtia taloudestaan.Oikeuden mielestä uusien luottojen syynä oli miehen pelihimo ja vanhojen luottojen lyhentäminen eikä välttämättömän toimeentulon turvaaminen.Käräjäoikeus muistutti, että uhkapelien aiheuttamaan velkaantumiseen on suhteuduttu kielteisesti niissäkin tapauksissa, joissa peliriippuvuus on diagnosoitu.Oikeus totesi, ettei hakija kykene maksamaan velkojaan palkkatuloillaan, eikä takaisinmaksua voi perustaa pelaamisella mahdollisesti saataviin voittoihin. Omaisuuttaan realisoimalla mies oli osoittanut halua selvitä veloistaan, vaikka olikin nostanut vielä uutta lainaa asuntonsa myynnin jälkeen.Piittaamattomuutta velkaantumiseen käräjäoikeuden mielestä osoitti kuitenkin se, että velat johtuivat peliriippuvuudesta.Erityisen painavia syitä velkajärjestelyn puolesta käräjäoikeus ei löytänyt ja totesi vielä, että velkaantumisesta kulunut aikakin on lyhyt ja hylkäsi hakemuksen.Turun hovioikeus ei muuttanut ratkaisua. Hovioikeuden päätös on tehty viikko sitten. Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se antaa valitusluvan.