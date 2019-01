Taloussanomat

Kahden rakennusalan yrityksen epäillään laiminlyöneen miljoonien verot

Keskusrikospoliisi on saanut päätökseen laajan talousrikostutkinnan, joka liittyy kahden rakennusalan yrityksen toimintaan.Tutkinnan perusteella epäillään, että yritykset jättivät rakennustoiminnassa kaikki verot ja eläkevakuutusmaksut maksamatta. KRP:n mukaan verovahinko on ollut noin 4,6 miljoonaa euroa ja työeläkevakuutusmaksuja jätettiin maksamatta 1,3 miljoonan euron edestä.Yritykset ovat toimineet pääkaupunkiseudulla. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2013–2015. KRP tiedotti tutkinnasta ensimmäisen kerran marraskuussa 2015.Epäiltyjä on noin 20, joista neljällä oli KRP:n mukaan keskeinen asema rikoskokonaisuudessa. Kaksi pääepäillyistä oli tapahtuma-aikana liiketoimintakiellossa aiemmista talousrikoksista.Verotarkastuksessa ja esitutkinnassa tunnistettiin KRP:n mukaan kaikkiaan 350 työntekijää. Lisäksi korjausrakentamistöissä epäillään olleen yli 300 työntekijää, joita viranomaiset eivät ole onnistuneet tunnistamaan.Suurin osa palkatuista rakennusmiehistä oli virolaisia. Pimeää työvoimaa epäillään olleen alihankintaketjutettuna sekä yksityisen että julkisen puolen rakennus- ja kunnossapitokohteissa.Keskeiset rikosnimikkeet ovat törkeä veropetos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä kirjanpitorikos. Lisäksi tutkinnan perusteella epäillään, että jätteitä on viety luvattomasti Viroon.Tapaus siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.