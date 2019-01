Taloussanomat

Eläketurvakeskus arvioi synkkää väestöennustetta: Näin paljon eläkemaksut nousevat





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohdintaa rahastoista

Eläketurvakeskus arvioi, että viime syksynä tullut väestöennuste tuottaa työeläkemaksuun nousupaineen, joka on alle puoli prosenttiyksikköä vuoden 2015 ennustetta suurempi 2030-luvulla.Vuosisadan puolivälissä nousupaine kasvaa yhteen prosenttiyksikköön, ylittää kaksi prosenttiyksikköä 2060-luvulla ja kolme prosenttiyksikköä 2070-luvulla.Arviolaskelma käy ilmi Eläketurvakeskuksen (Etk) artikkelikirjasta, joka julkaistiin torstaina. Sen muut laskelmat oli jo tehty, kun vuoden 2018 väestöennuste ilmestyi. Mukaan otettiin kuitenkin myös pohdintaa väestöennusteesta, koska se poikkesi niin paljon edellisestä ennusteesta.Suomen väestön kehityksen ennusteissa on muutoinkin tapahtunut hurjia muutoksia. Suomen väkiluvulle vuonna 2050 oli viisi miljoonaa vuonna 2002. Väkimääräarvio ylitti kuusi miljoonaa vuonna 2009 tehdyssä ennusteessa. Seitsemän vuoden aikana tapahtui siis yli miljoonan ihmisen muutos ennusteessa.2015 julkaistussa arviossa ennuste oli pienempi, ja tuoreimmassa vuoden 2050 väkilukuarvio on laskenut 5,5 miljoonaan. Erityisen suuri muutos koski syntyvyyttä. Syntyneiden lukumäärä on laskenut alle 50 000 henkilöön vuodessa. Laskun rajuus yllätti väestötieteilijät. Myös uusi ennuste nettosiirtolaisuuden määrästä on aiempaa pienempi.Eläketurvakeskus oli jo aiemmissa, epävarmuuden (stokastisissa) huomioivissa, ennusteissa laskenut uuden väestöennusteen vaihtoehdonkin, joka on Etk:n uuden työeläkemaksun korotusarvion pohjana. Etk korostaa Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus -kirjassa, että odotetun vaihtoehdon lisäksi on syytä varautua myös muunlaisiin väestökehityksiin ja niiden taloudellisiin seurauksiin.Kirjassa pohditaan myös, mitä olisi tapahtunut, jos rahastointia ei olisi kehitetty yksityisalojen työeläkejärjestelmään ollenkaan. Maksut olisivat suurempia, ja muun muassa nuoremmat sukupolvet hyötyvät rahastoinnista.– Entä jos olisi rahastoitu enemmän? kirja kysyy.– Tämä olisi ollut reilumpaa nykyisiä ja tulevia työssäkäyviä kohtaan. Pitikö todella kestää 55 vuotta ennen kuin maksut vuoden 2017 uudistuksessa saatiin tasaiselta vaikuttavalle tasolle? Vaikka nykyisten nuorten kannattaa olla iloisia siitä mitä on rahastoitu, he voivat siis hyvin syyttää vanhempia polvia siitä, ettei rahastoitu enemmän.Etk:n mukaan mitä enemmän väestöennuste muuttuu, sitä suurempi syy on pohtia onko järjestelmä kohdallaan. Vuoden 2018 väestöennuste nostaa työeläkemaksuja, mutta vasta kaukana tulevaisuudessa. Paineeseen on silti syytä reagoida varhaisessa vaiheessa, koska syntyvyysriskin ”jako mahdollisimman monen sukupolven kesken edellyttää nykyisin elävien sukupolvien osallistumista kustannuksiin”.Toisaalta ennusteen liittyvä iso epävarmuus houkuttelee lykkäämään uudistusta.– Yksi tapa varautua riskeihin ja samalla avoimesti mutta varovaisesti siirtää niitä eläkkeensaajille olisi lisätä työeläkejärjestelmään rajatun kokoinen henkilökohtainen täysin rahastoiva osa. Näiden pohdinta on nyt ajankohtaista.