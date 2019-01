Taloussanomat

Taas tyly arvio kolmekymppisten tulevaisuudesta: ”Mitään jättiperintöjä ei ole tulossa”

1980–1995 syntyneen, niin sanotun y-sukupolven tulokehitys https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005961247.html on länsimaissa pysähtynyt tai taantunut sen verran, että jotkut puhuvat jo kadotetusta sukupolvesta.Nuorten aikuisten taloudellinen asema suhteessa vanhempiin ikäluokkiin on heikentynyt.Samaan aikaan on puhuttu myös siitä, että tästä samasta sukupolvesta olisi tulossa ensimmäinen oikea perijäsukupolvi, joka perii vanhemmiltaan merkittäviä perintöjä. Pelastavatko perinnöt siis kadotetun sukupolven?Työeläkeyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander https://www.is.fi/haku/?query=jaakko+kiander pudottaa saman tien maan pinnalle:– Mitään jättiperintöjä ei ole tulossa, ja koska ihmiset elävät tosi pitkään, ne perinnöt eivät tule kovin äkkiä. Nämä nuoret ikäluokat ovat kuusikymppisiä, kun he alkavat saada perintöjä. Siitä ei ole iloa vaikka perheen perustamisen kannalta, Kiander sanoo.Suomalaisten varallisuus on pitkälti kiinni asunnoissa, joten perinnön suuruuteen vaikuttaa se, minkä arvoisia nämä asunnot ovat.– Useimmiten niiden markkina-arvo ei ole kovin suuri, elleivät ne satu olemaan Helsingin keskustassa, ja sellaisia on prosentuaalisesti tosi vähän. Useimmat asuvat jossain muualla taloissa, jotka eivät ole kovin uusia. Ja kun he jatkavat asumista niissä asunnoissa vielä seuraavat kaksikymmentä vuotta, asuntojen arvo ei välttämättä nouse, Kiander sanoo.– Kyllähän näitä on, joilla sattuu olemaan rikas täti Töölössä, mutta sanoisin, että se on aika pieni osa Suomen väestöstä, joka saa merkittäviä perintöjä.Etlan tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen https://www.is.fi/haku/?query=tarmo+valkonen huomauttaa, että kaupungistuminen on Suomessa niin pitkällä, että se mahdollistaa aiempaa useammalle jonkinlaisen perinnön.– Suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa, jolloin asunnon arvon säilymisen tai nousun mahdollisuus on huomattavasti suurempi kuin huonojen liikenneyhteyksien päässä olevilla omakotitaloilla.Monien suomalaisten perinnöt ovat jääneet varsin pieniksi. Vuonna 2017 noin puolessa kuolinpesistä jaettava määrä perillistä kohti oli alle 20 000 euroa eli ne sai verottomina.Kiander ja Valkonen eivät osaa arvioida sitä, kuinka suuri perintöpotti suurilta ikäluokilta olisi jäämässä.He ovat kyllä jättämässä runsaasti perintöä siksi, että heitä on määrällisesti paljon. Lisäksi heillä on vähemmän lapsia kuin heidän vanhempiensa sukupolvella, mikä mahdollistaa yhtä perillistä kohden aiempaa isommat perinnöt.– On selvää, että perinnöt ovat kasvaneet koko ajan, ja se liittyy siihen, että elinkaaritulot ovat aina seuraavalla sukupolvella olleet korkeammat, koska talouskasvua on ollut pitkään ja on vaikea nähdä, että se jollain tavalla pysähtyisi, Valkonen sanoo.

Jos ongelma on se, että perinnöt tulevat lapsille väärään aikaan, kannattaisiko antaa esimerkiksi ennakkoperintöä?

– Nykyään vanhemmat sukupolvet kyllä tosi paljon auttavat lastensa perheitä, mutta massiiviseen tukeen ei useimmiten ole mahdollisuutta, koska vanhemman sukupolvenkin pitää jossakin asua, joten he eivät voi asunnostaan täysin luopua, Kiander sanoo.Heidän pitää myös varautua omiin vanhuuden kuluihinsa, esimerkiksi palveluasumiseen:– Luulen, että ollaan jo siinä tilanteessa, että vanhat ihmiset joutuvat käyttämään omaa varallisuuttaan oman hoitonsa kuluihin tavalla tai toisella, Kiander sanoo.On puhuttu myös siitä, että kulttuuri olisi muuttumassa siihen suuntaan, että perintöä ei välttämättä edes pyritä jättämään. Tarmo Valkonen arvioi, että suuret ikäluokat ovat kuitenkin vielä sitä joukkoa, joka on rikkaimmillaan kuollessaan.– Jonkin verran on elämäntyyli muuttunut niin, että ei ihan niin paljon pyritä säästämään sitä vanhuutta varten, mutta ehkä se y-sukupolvi vielä perintöä saa.