Taloussanomat

Oletko matala-, keski- vai korkeatuloinen? Yksi kuva näyttää miten tienaat ikäluokkaasi verrattuna

Pienituloisten nuorten määrä on lisääntynyt viime vuosina. Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä pienituloisten osuus on pienentynyt.

Katso alla olevasta grafiikasta lopusta, mihin luokkaan omat tulosi sijoittuvat ikäryhmässäsi





Otsikon alla olevalla videolla EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto kertoo, että suurituloisia on suhteellisen pieni osuus suomalaisista.





Lue aiheesta lisää:

Vuoden 1980 jälkeen syntyneen Y-sukupolven ja heitä seuranneiden nuorten tulokehitys on monissa länsimaissa pysähtynyt tai taantunut muihin ikäryhmiin verrattuna.Tilastokeskuksen tilastojen mukaan pienituloisten 25–34-vuotiaiden määrä on lisääntynyt huomattavasti 1990-luvulta. Heitä oli vuonna 2016 jo 83 000, eli suhteessa kaksi ja puolikertainen määrä vuoteen 1995 verrattuna. Samaan aikaan 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä pienituloisten osuus on pienentynyt huomattavasti.Vaikka monilla alle kolmekymppisillä on tulojen suhteen paremmat eväät elämään kuin heidän vanhemmillaan, tulokehitys ei ole enää samanlainen. Nykyisin kahden-kolmenkympin välissä tapahtuu jotakin, mihin ei ole aiempina vuosikymmeninä totuttu. Aiemmin 20-vuotiaiden ansiot nousivat nopeasti kohti nelikymppisenä saavutettavaa tulohuippua, nykynuorilla kehitys on hitaampaa.Syitä tapahtuneeseen muutokseen on monia. Aiempia sukupolvia parempituloiset suuret ikäluokat ovat juuri nyt 65–75-vuotiaiden tilastolokerossa. Nuorista puolestaan kaikki eivät edes tienaa, koska 1990-luvun alkuun verrattuna nykyään useampi nuori opiskelee. Osasyynä ovat myös nuorten pidentyneet opiskeluajat.