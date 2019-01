Taloussanomat

Nyt puhuvat köyhtyvät kolmekymppiset: ”Olen oppinut pelkäämään silloinkin kun kaikki vaikuttaa menevän hyvin”





Olen oppinut pelkäämään silloinkin kun kaikki vaikuttaa menevän hyvin.”

Monet itkut tuli itkettyä, kun mietin miksi en kelpaa yhteiskunnalle.”

Vasta viime vuonna palkkani nousi ensimmäistä kertaa korkeammaksi kuin samalla alalla olleiden vanhempieni eläke oli.

Alla olevalla videolla EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto kertoo, että suurituloisia on suhteellisen pieni osuus suomalaisista.