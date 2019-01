Taloussanomat

Tämä mies tuntee huonot pomot, koska oli itse sellainen: ”20 prosenttia johtajista pitäisi potkia heti pois”

”Kun palkkaat johtajaksi hyvän myyjän, menetät hyvän myyjän”





10 prosenttia johtajista on hyviä johtajia, 70 prosenttia on okei ja 20 prosenttia on niitä, jotka pitäisi potkia heti pois

Ylimmässä johdossa on paljon punaista