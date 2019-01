Taloussanomat

Hypo varoittaa: Suomen nousukausi on ohi – ”Aiempaa pienemmät iskut voivat suistaa taantumaan”

Talouskasvun hiipuminen lisää vaalien jälkeen valittavan uuden hallituksen haasteita. Hallitusohjelmassa pitäisi Hypoteekkiyhdistyksen (Hypon) mukaan puuttua ainakin työllisyyteen, soteen ja kaupungistumiseen.Suomen talouskasvu on aikaisempaa enemmän kuluttajavetoista, kun rakentaminen tasaantuu ja vienti kärsii globaalin investointi-innon laantumisesta.– Kitsas kasvu tarkoittaa, että aiempaa pienemmät iskut voivat suistaa Suomen taantumaan, Hypon tiedotteessa todetaan. Seuraava taantuma tulee todennäköisesti tartuntana rajojen ulkopuolelta. Esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltain laajentuvalla kauppasodalla voisi olla arvaamattomia vaikutuksia.Taantuma ei Hypon mukaan ”vielä kolkuta ovella, mutta hälytysvalmiutta on nostettava”. Todennäköisempää Hypon mukaan on, että Suomen kasvu vain hidastuu kituliaalle tasolle.Kasvukauden tunnelmista saadaan nauttia vielä vuoden ajan, kun nousukausi näkyy arjessa parempina palkkoina, kohenevana työllisyytenä ja matalina lainakorkoina, vaikka nopein talouskasvu on jäämässä taakse.Hypo ennustaa Suomen kansantalouden kasvavan sekä tänä että ensi vuonna 1,5 prosenttia, kun viime vuonna talouden arvioidaan kasvaneen 2,5 prosenttia. Ennustetta on laskettu, sillä heinäkuussa Hypo ennakoi kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,0 prosenttia.Viennin ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia. Työttömyys laskee tänä vuonna 7,0 prosenttiin ja ensi vuonna edelleen 6,5 prosenttiin.Hintakehitys on edelleen hillittyä. Inflaatio pysyttelee sekä tänä että ensi vuonna 1,5 prosentissa, Hypo ennustaa.