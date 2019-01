Taloussanomat

UPM tarjoutuu rakentamaan selluterminaalin Uruguayhin

Metsäyhtiö UPM osallistuu Uruguayssa järjestettävään tarjouskilpailuun, joka koskee Montevideon satamaan kaavaillun selluterminaalin rakentamista ja ylläpitoa. Terminaalin on määrä kyetä käsittelemään noin kaksi miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Toimilupa olisi voimassa 50 vuotta.UPM:n hanke liittyy yhtiön suunnitelmiin rakentaa Uruguayhin uusi sellutehdas. Sitä koskeva investointisopimus allekirjoitettiin Uruguayn hallituksen kanssa toissa vuonna.Osana investointisopimusta Uruguayn hallitus on luvannut edistää toimiluvan myöntämistä rautatieyhteyden päässä sijaitsevalle selluterminaalille Montevideon satamassa. Mahdollisen sellutehtaan vuosituotantokapasiteetti olisi noin kaksi miljoonaa tonnia.Lopullista päätöstä uudesta tehtaasta ei ole vielä tehty. Alustava kustannusarvio sellutehtaan rakentamisesta on noin kaksi miljardia euroa. Satamainvestoinnin hintalappu olisi UPM:n arvion mukaan noin 225 miljoonaa euroa.UPM:n mukaan sataman kehittäminen on yksi perusedellytyksistä rakentaa mahdollinen kolmas sellutehdas Uruguayhin. Nykyaikaiset toiminnot Montevideon satamassa tarjoaisivat kilpailukykyisen väylän viennille ja edistäisivät Uruguayn taloutta, UPM visioi.UPM:llä on nyt sellutehdas Uruguayn Fray Bentosissa. Tehdas aloitti toimintansa vuonna 2007 ja sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia. Sellu kuljetetaan jokiproomulla Nueva Palmiran satamaan, josta se kuljetetaan laivoilla eteenpäin Eurooppaan ja Aasiaan.